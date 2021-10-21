Фёдор Емельяненко: не планировал продолжать карьеру после ухода в 2013 году

Российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко ответил на вопрос, поверил ли бы он в 2013 году, когда уходил из ММА, что он проведёт еще восемь боев после ухода.



«Я заканчивал свою карьеру, да и не планировал её продолжать на тот момент. Но время прошло, травмы ушли, слава богу, появилась команда. И я понял, что могу побиться, что есть ещё время. Оно быстро уходит, но побиться ещё можно», — передаёт слова Фёдора Емельяненко корреспондент «Чемпионата» Денис Дорофеев.



Фёдор не появлялся в октагоне с декабря 2019 года. Тогда он нокаутировал экс-бойца UFC Куинтона Джексона. Та схватка прошла в Японии. В 2020 году Емельяненко не удалось выступить. Сначала этому помешали жёсткие ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса. А позже боец и сам заразился COVID-19.



Всего в смешанных единоборствах Емельяненко провёл 46 поединков. В них он одержал 39 побед, шесть раз Фёдор проигрывал, ещё одна схватка была признана несостоявшейся.



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