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Ф. Емельяненко: реванш с Орловским? Андрею нужно для начала подписать контракт с Bellator

Ф. Емельяненко: реванш с Орловским? Андрею нужно для начала подписать контракт с Bellator
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Российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко поделился воспоминаниями о поединке с Андреем Орловским, который состоялся в 2009 году и закончился победой Фёдора нокаутом.

«Это была определённая наработка. По траектории движения Андрея я поймал его на удар. Как я отношусь к его выпадам и хотелось бы с ним провести ещё один поединок? Никак не отношусь к его выпадам, всё было ясно, был нокаут. Насчёт реванша? Тогда Андрею для начала нужно прийти в Bellator и подписать контракт здесь», — передаёт слова Фёдора Емельяненко корреспондент «Чемпионата» Микаил Гусейнов.

Фёдор не появлялся в октагоне с декабря 2019 года. Тогда он нокаутировал экс-бойца UFC Куинтона Джексона. Та схватка прошла в Японии. В 2020 году Емельяненко не удалось выступить. Сначала этому помешали жёсткие ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса. А позже боец и сам заразился COVID-19.

Всего в смешанных единоборствах Емельяненко провёл 46 поединков. В них он одержал 39 побед, шесть раз Фёдор проигрывал, ещё одна схватка была признана несостоявшейся.

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