Тимоти Джонсон: очень приятно знать, что обо мне сказал Хабиб

Американский боец Bellator Тимоти Джонсон оценил слова бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова о том, что он является опасным соперником для Фёдора Емельяненко. Соперники встретятся 23 октября на турнире Bellator 269. Спортивное шоу пройдёт в Москве.
«Безусловно, приятно, когда о тебе такие приятные слова говорят такие большие люди. И я вообще не считаю себя каким-то презентабельным человеком. Меня, возможно, выдернули из толпы как какого-то рандомного человека. И я не выгляжу опасным или очень серьёзным, по крайней мере, мне так кажется. И мне очень приятно знать, что обо мне сказал Хабиб», — передаёт слова Тимоти Джонсона корреспондент «Чемпионата» Денис Дорофеев.
Фёдор не появлялся в октагоне с декабря 2019 года. Тогда он нокаутировал экс-бойца UFC Куинтона Джексона. Та схватка прошла в Японии. В 2020 году Емельяненко не удалось выступить. Сначала этому помешали жёсткие ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса. А позже боец и сам заразился COVID-19.
Всего в смешанных единоборствах Емельяненко провёл 46 поединков. В них он одержал 39 побед, шесть раз Фёдор проигрывал, ещё одна схватка была признана несостоявшейся.
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