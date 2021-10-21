Бойца UFC отчислили из лиги через неделю после тяжёлой травмы, полученной в бою
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Литовский боец Модестас Букаускас получил бумаги об отчислении из UFC через неделю после предыдущего поражения, сообщает BJ Penn. Интереснее всего то, что в минувшем поединке Букаускас получил тяжелейшую травму. Халил Раунтри сломал ему ногу, из-за чего Модестас не смог продолжить схватку и, таким образом, потерпел третье поражение кряду.
Об отчислении Букаускаса сообщили только сегодня, 21 октября, но на деле лига разорвала отношения с бойцом гораздо раньше. Сам Модестас ранее сообщал, что операция после перелома прошла хорошо и он на пути к возвращению в клетку.
Всего в UFC литовец провёл четыре поединка, уступив в трёх из них. В американский промоушен он пришёл на волне успеха и в статусе чемпиона Cage Warriors в полутяжёлом весе.
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