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Минаков оценил сложности возвращения в ММА после двухлетнего простоя

Минаков оценил сложности возвращения в ММА после двухлетнего простоя
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Российский боец смешанных единоборств Виталий Минаков оценил сложность возвращения в октагон после двухлетнего перерыва.

«Я же два года не на печке сидел, на самом деле — всё равно продолжал практиковать, пытался с менеджерами заниматься вопросами визы. И надежда выступать за океаном у меня не пропадает, поэтому я поддерживаю форму. Как я уже говорил, 2,5 месяца мне достаточно, чтобы привести себя в чувства», — передаёт слова Виталия Минакова корреспондент «Чемпионата» Денис Дорофеев.

Следующий бой Минаков проведёт 23 октября в Москве, где состоится турнир Bellator 269. Соперником Виталия будет Саид Совма. На этом же турнире легендарный российский боец Фёдор Емельяненко сразится с американцем Тимоти Джонсоном.

36-летний Минаков выступает в смешанных единоборствах с 2010 года. Последний поединок он провёл в августе 2019 года, нокаутировав американца Тимоти Джонсона. Всего на его счету 23 поединка в MMA, в которых он одержал 22 победы и потерпел одно поражение.

Смотри бой Фёдора Емельяненко и Тимоти Джонсона, а также другие поединки Bellator 269 эксклюзивно в Okko.

Фёдор — Джонсон. Пресс-конференция Нурмагомедова, Минакова и Емельяненко. LIVE! Фёдор — Джонсон. Пресс-конференция Нурмагомедова, Минакова и Емельяненко. LIVE!
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