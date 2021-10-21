Минаков: мой приоритет — занятия спортом, общественная деятельность отойдет на второй план

Российский боец смешанных единоборств Виталий Минаков оценил сложность совмещения спортивной карьеры и работы в качестве общественного деятеля.



«Ввиду сложившейся ситуации с отсутствием визы у меня сейчас достаточно много времени и для того, чтобы заниматься общественной деятельностью — в том числе полноценно спортом, так как стабильных регулярных выступлений нет уже на протяжении двух лет. Поэтому я должен себя как-то занимать, наверное, двигаться дальше и жить не только спортом. Как показывает жизнь, могут возникнуть разные обстоятельства, в частности, отсутствие визы, в связи с которыми ты не можешь активно продолжать свою спортивную карьеру. Поэтому я, естественно, живу не только спортом. Есть две стороны медали: спортивная сторона и иная сторона. Но когда стоит вопрос о подготовке и выступлении, у меня вполне достаточно времени, чтобы полноценно готовиться, тренироваться. И если у меня сейчас будет возможность восстановить визу, получить её, либо даже в её отсутствие выступать чаще, чем раз в год, приоритетом будет подготовка к бою, к занятию спортом. Общественная деятельность отойдёт на второй план», — передаёт слова Виталия Минакова корреспондент «Чемпионата» Денис Дорофеев.



Следующий бой Минаков проведёт 23 октября в Москве, где состоится турнир Bellator 269. Соперником Виталия будет Саид Совма. На этом же турнире легендарный российский боец Фёдор Емельяненко сразится с американцем Тимоти Джонсоном.



36-летний Минаков выступает в смешанных единоборствах с 2010 года. Последний поединок он провёл в августе 2019 года, нокаутировав американца Тимоти Джонсона. Всего на его счету 23 поединка в MMA, в которых он одержал 22 победы и потерпел одно поражение.



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