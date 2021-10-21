Магомед Анкалаев — о смене весовой категории: пока ставлю целью пояс в полутяжёлом весе

Российский боец Магомед Анкалаев рассказал, что пока не планирует менять весовую категорию, но не исключил перехода в другой дивизион в дальнейшем.



«Не думаю ли я перейти в тяжёлый вес? Может быть. Но сейчас я не думаю о том, чтобы спуститься или подняться на категорию. Я пока ставлю цель завоевать пояс здесь. Потом, когда я добьюсь её, подумаю о том, чтобы спуститься в средний вес или подняться в тяжёлый.



Выиграл ли дивизион от ухода Джона Джонса? Кто знает, у Джонса сейчас проблемы, может, он потом вернётся и в наш вес. Когда доберусь до титульного боя, может, он и вернётся. Хотелось бы подраться с Джонсом? Конечно. Это большой бой для меня. У меня столько же боёв в UFC, сколько он защищал титул. Так что да, конечно, интересно», — рассказал Анкалаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Микаилу Гусейнову.