Бывший тренер Кличко-младшего: Усик может побить Фьюри. Возможно, он — лучший в мире

Бывший тренер Владимира Кличко и Александра Усика, известный американский специалист Джеймс Али Башир высказался о шансах Усика в потенциальном поединке с Тайсоном Фьюри. По его словам, у украинца есть необходимые навыки, чтобы одолеть британца.



«Усик, возможно, сейчас лучший боксёр в мире. Он может побить Фьюри. У него есть стиль, и у него есть скорость, что позволит победить Тайсона. Я думаю, что Усик лучший тяжеловес нашего времени, лучший!



Как пройдёт этот поединок? Тайсон будет давить Александра и попытается его нокаутировать во второй части поединка. Усик же будет боксировать, он будет перебивать его по очкам. Возможно, под занавес схватки он его поймает ударом, но нокаутировать Тайсона непросто. Так что, думаю, Александр победит по очкам», — сказал Башир в интервью, размещённом на канале «Два Боковых» в YouTube.