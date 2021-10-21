Альварес — про Планта: никогда не испытывал к сопернику такой сильной неприязни

Чемпион мира по боксу Сауль Альварес поделился ожиданиями от поединка с Калебом Плантом. Альварес рассказал, что рассчитывает закончить бой до восьмого раунда. Поединок запланирован на 6 ноября.



«Я много раз был участником настолько грандиозных по масштабу боёв. А вот для Планта это будет в новинку, что создаст ему дополнительные трудности. Я — разнообразный боксёр, умею в ринге делать всё. Калеб — хороший боксёр, с неплохим джебом. Но ничего уникального я в нём не вижу.



Я никогда не испытывал к сопернику такой сильной неприязни. Для меня это впервые, это немного необычно. Продолжаю придерживаться своего прогноза — я нокаутирую Планта до восьмого раунда. Первые несколько раундов будут для меня непростыми, но потом я его «раздёргаю», уверен», — цитирует Альвареса Bad Left Hook.

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