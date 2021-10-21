Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Bellator 269. Церемония взвешивания. Смотреть онлайн
Начало прямой трансляции
11:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Альварес — про Планта: никогда не испытывал к сопернику такой сильной неприязни

Альварес — про Планта: никогда не испытывал к сопернику такой сильной неприязни
Комментарии

Чемпион мира по боксу Сауль Альварес поделился ожиданиями от поединка с Калебом Плантом. Альварес рассказал, что рассчитывает закончить бой до восьмого раунда. Поединок запланирован на 6 ноября.

«Я много раз был участником настолько грандиозных по масштабу боёв. А вот для Планта это будет в новинку, что создаст ему дополнительные трудности. Я — разнообразный боксёр, умею в ринге делать всё. Калеб — хороший боксёр, с неплохим джебом. Но ничего уникального я в нём не вижу.

Я никогда не испытывал к сопернику такой сильной неприязни. Для меня это впервые, это немного необычно. Продолжаю придерживаться своего прогноза — я нокаутирую Планта до восьмого раунда. Первые несколько раундов будут для меня непростыми, но потом я его «раздёргаю», уверен», — цитирует Альвареса Bad Left Hook.

Новость по теме
Дуэль взглядов Планта и Альвареса переросла в драку. Видео
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021