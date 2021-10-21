Агент Яна: Пётр не планирует завершать карьеру к 30 годам, он любит драться
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Саят Абдрахманов, агент российского бойца UFC Петра Яна, опроверг информацию, что его клиент планирует завершить карьеру к 30 годам. Напомним, сейчас Яну 28 лет.
«У нас нет такого плана. Конечно, Ян хочет выиграть как можно больше боёв и заработать побольше денег к 30 годам. Что будет дальше — кто знает.
Мне кажется, Пётр не остановится после тридцатилетия, потому что это парень, который любит драться. Ему нравится находиться в клетке, он получает удовольствие от боёв. Он улыбается только тогда, когда выбивает из кого-то всю дрянь.
Конечно, Ян не хочет обычных драк, он планирует драться только с лучшими. Если у него не будет больших боёв, тогда он может уйти. Но в ближайшее время этого не произойдёт», — цитирует агента TheAllStar.
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