Агент Яна: Пётр не планирует завершать карьеру к 30 годам, он любит драться

Саят Абдрахманов, агент российского бойца UFC Петра Яна, опроверг информацию, что его клиент планирует завершить карьеру к 30 годам. Напомним, сейчас Яну 28 лет.



«У нас нет такого плана. Конечно, Ян хочет выиграть как можно больше боёв и заработать побольше денег к 30 годам. Что будет дальше — кто знает.



Мне кажется, Пётр не остановится после тридцатилетия, потому что это парень, который любит драться. Ему нравится находиться в клетке, он получает удовольствие от боёв. Он улыбается только тогда, когда выбивает из кого-то всю дрянь.



Конечно, Ян не хочет обычных драк, он планирует драться только с лучшими. Если у него не будет больших боёв, тогда он может уйти. Но в ближайшее время этого не произойдёт», — цитирует агента TheAllStar.