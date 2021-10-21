Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Bellator 269. Церемония взвешивания. Смотреть онлайн
Начало прямой трансляции
11:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Агент Яна: Пётр не планирует завершать карьеру к 30 годам, он любит драться

Агент Яна: Пётр не планирует завершать карьеру к 30 годам, он любит драться
Комментарии

Саят Абдрахманов, агент российского бойца UFC Петра Яна, опроверг информацию, что его клиент планирует завершить карьеру к 30 годам. Напомним, сейчас Яну 28 лет.

«У нас нет такого плана. Конечно, Ян хочет выиграть как можно больше боёв и заработать побольше денег к 30 годам. Что будет дальше — кто знает.

Мне кажется, Пётр не остановится после тридцатилетия, потому что это парень, который любит драться. Ему нравится находиться в клетке, он получает удовольствие от боёв. Он улыбается только тогда, когда выбивает из кого-то всю дрянь.

Конечно, Ян не хочет обычных драк, он планирует драться только с лучшими. Если у него не будет больших боёв, тогда он может уйти. Но в ближайшее время этого не произойдёт», — цитирует агента TheAllStar.

Петру Яну дали очень крутого соперника. Стоит ли опасаться Кори Сэндхагена? Петру Яну дали очень крутого соперника. Стоит ли опасаться Кори Сэндхагена?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021