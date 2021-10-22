Хабиб высказался о бое Фёдора Емельяненко и Тимоти Джонсона
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Прославленный боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о грядущем поединке Фёдора Емельяненко и Тимоти Джонсона. Российский и американский спортсмены подерутся 23 октября в Москве на турнире Bellator 269. Напомним, для Емельяненко этот бой может стать последним в карьере.
«Поймите, нет такого, что один бой важен, а другой — нет. Все важны. Могу лишь пожелать удачи Фёдору Емельяненко в поединке с Тимоти Джонсоном», — рассказал Хабиб в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
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Напомним, «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя, который может стать последним в карьере Емельяненко.
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