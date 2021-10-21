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Исмаилов: изменит ли Магомеда поражение от Минеева? Да, он будет ещё больше улыбаться

Исмаилов: изменит ли Магомеда поражение от Минеева? Да, он будет ещё больше улыбаться
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Известный боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов поделился эмоциями после проигранного поединка с Владимиром Минеевым. Напомним, Исмаилов был нокаутирован в третьем раунде, после чего ему потребовалась помощей врачей.

«Что бы ни случилось в вашей жизни, извлеките из этого плюсы. Есть вещи которые нам не нравятся, но это лучше для нас, и это обязательно станет ясным немного позже. В моей жизни было много падений, но каждый раз когда я вставал, я делал это лучше чем в прошлый раз! Изменит ли это Магомеда Исмаилова?! Да! Он будет ещё больше улыбаться», — написал Исмаилов в своём «инстаграме».

Напомним, Исмаилов и Минеев встречались на ринге уже во второй раз. Ранее Магомед и Владимир бились в октябре 2018 года, тогда была зафиксирована ничья. На счету 31-летнего Минеева 15 побед в 17 боях при одной ничьей и одном поражении. 35-летний Исмаилов одержал победы в 17 боях, проиграл в трёх и завершил один вничью.

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