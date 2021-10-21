Мендес: Хукер не сможет победить Махачева решением судей. Только нокаутирующим ударом

Известный тренер Хавьер Мендес рассказал, за счёт чего Дэн Хукер может победить российского бойца Ислама Махачева. Поединок состоится 30 октября на турнире UFC 267.



«Понятно, что Хукер будет пытаться остановить тейкдауны, стремясь поймать Махачева ударом ноги или руки. Дэн — настоящий воин, в этом нет никаких сомнений.



Однако не думаю, что он продержится долго в стойке. Ислам всё равно повалит его в партер и победит, потому что Махачев блестяще владеет тейкдаунами. Помимо этого, у него есть огромный арсенал, который помогает ему побеждать соперников.



Да, у Хукера есть шанс победить: он должен нокаутировать Ислама. Хукер не сможет победить решением судей, его единственная надежда — только нокаутирующий удар», — цитирует Мендеса MMAJunkie.