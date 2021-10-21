Президент Bellator рассказал, почему не видит смысла в приглашении Александра Емельяненко

Президент Bellator Скотт Кокер рассказал, почему не видит смысла в приглашении Александра Емельяненко. Напомним, Фёдор Емельяненко с 2017 года выступает под эгидой промоушена.



«В настоящее время — нет. И это по той причине… Если вы заметили, что происходит в последнее время в Bellator, то мы подписываем сюда молодых талантов — например, Усман Нурмагомедов, Аарон Пико и много остальных, которые ещё заявят о себе в ближайшие годы».



Наша модель бизнеса отличается. У Александра была прекрасная карьера, и я желаю ему всего наилучшего. Я не знаю его лично, и ничего не могу сказать о нём, но я рад нашему сотрудничеству с Фёдором», — приводит слова Кокера «Спорт-экспресс».