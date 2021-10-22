Александр Емельяненко: если ты жирный, значит, у тебя нет врагов

Известный боец ММА Александр Емельяненко рассказал, как надо распоряжаться приёмами пищи. Фразу бойца предварил его промоутер Азамат Бостанов, попросивший Александра сказать очередной «совет дня».



«Завтрак съешь сам, обедом поделись с другом, ужин отдай врагу. Если ты жирный, значит, у тебя нет врагов. Всего хорошего», — сказал Емельяненко в эфире своего «инстаграма».



В последнем бою Александр победил блогера Артёма Тарасова единогласным решением судей. В общей сложности на счету Емельяненко 29 побед, восемь поражений и одна ничья. Александр в 2021 году должен провести ещё два поединка: с рэпером Джиганом и с бойцом MMA Владимиром Минеевым. Недавно стало известно, что он также планирует провести бой с Вячеславом Дациком, с которым конфликтовал через социальные сети.