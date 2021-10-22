Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Bellator 269. Церемония взвешивания. Смотреть онлайн
Начало прямой трансляции
11:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Александр Емельяненко: если ты жирный, значит, у тебя нет врагов

Александр Емельяненко: если ты жирный, значит, у тебя нет врагов
Комментарии

Известный боец ММА Александр Емельяненко рассказал, как надо распоряжаться приёмами пищи. Фразу бойца предварил его промоутер Азамат Бостанов, попросивший Александра сказать очередной «совет дня».

«Завтрак съешь сам, обедом поделись с другом, ужин отдай врагу. Если ты жирный, значит, у тебя нет врагов. Всего хорошего», — сказал Емельяненко в эфире своего «инстаграма».

В последнем бою Александр победил блогера Артёма Тарасова единогласным решением судей. В общей сложности на счету Емельяненко 29 побед, восемь поражений и одна ничья. Александр в 2021 году должен провести ещё два поединка: с рэпером Джиганом и с бойцом MMA Владимиром Минеевым. Недавно стало известно, что он также планирует провести бой с Вячеславом Дациком, с которым конфликтовал через социальные сети.

Горе в семье. Старшие и младшие братья — кто успешнее в ММА? Горе в семье. Старшие и младшие братья — кто успешнее в ММА?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021