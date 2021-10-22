Фёдор Емельяненко оказался легче Тимоти Джонсона почти на 13 килограммов перед их боем

Знаменитый российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко, а также его соперник по предстоящему поединку на турнире Bellator 269 Тимоти Джонсон приняли участие в официальной процедуре взвешивания. Их бой состоится в Москве 23 октября.

По итогам взвешивания Емельяненко показал вес в 106,9 кг, а его соперник из США – 119,7 кг.

Всего в смешанных единоборствах Емельяненко провёл 46 поединков. В них он одержал 39 побед, шесть раз Фёдор проигрывал, ещё одна схватка была признана несостоявшейся.

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Напомним, «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя, который может стать последним в карьере Емельяненко.