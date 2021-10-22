Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Bellator 269. Церемония взвешивания. Смотреть онлайн
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Александр Емельяненко: буду душить поп-ММА!

Александр Емельяненко: буду душить поп-ММА!
Комментарии

Российский боец ММА Александр Емельяненко разместил новый пост в своём «инстаграме», где показал совместную фотографию с таджикским бойцом смешанных единоборств Чоршанбе Чоршанбиевым.

«Буду душить поп-ММА!» — подписал фото Александр.

Фото можно посмотреть на странице Александра Емельяненко в «Инстаграме».

В последнем бою Александр победил блогера Артёма Тарасова единогласным решением судей. В общей сложности на счету Емельяненко 29 побед, восемь поражений и одна ничья. Александр в 2021 году должен провести ещё два поединка: с рэпером Джиганом и с бойцом MMA Владимиром Минеевым. Недавно стало известно, что он также планирует провести бой с Вячеславом Дациком, с которым конфликтовал через социальные сети.

Новость по теме
Глава HardCore Fighting Championship выступил против запрета фрик-боёв
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021