Александр Емельяненко: буду душить поп-ММА!
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Российский боец ММА Александр Емельяненко разместил новый пост в своём «инстаграме», где показал совместную фотографию с таджикским бойцом смешанных единоборств Чоршанбе Чоршанбиевым.
«Буду душить поп-ММА!» — подписал фото Александр.
Фото можно посмотреть на странице Александра Емельяненко в «Инстаграме».
В последнем бою Александр победил блогера Артёма Тарасова единогласным решением судей. В общей сложности на счету Емельяненко 29 побед, восемь поражений и одна ничья. Александр в 2021 году должен провести ещё два поединка: с рэпером Джиганом и с бойцом MMA Владимиром Минеевым. Недавно стало известно, что он также планирует провести бой с Вячеславом Дациком, с которым конфликтовал через социальные сети.
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