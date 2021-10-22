Александр Емельяненко: буду душить поп-ММА!

Российский боец ММА Александр Емельяненко разместил новый пост в своём «инстаграме», где показал совместную фотографию с таджикским бойцом смешанных единоборств Чоршанбе Чоршанбиевым.

«Буду душить поп-ММА!» — подписал фото Александр.

Фото можно посмотреть на странице Александра Емельяненко в «Инстаграме».

В последнем бою Александр победил блогера Артёма Тарасова единогласным решением судей. В общей сложности на счету Емельяненко 29 побед, восемь поражений и одна ничья. Александр в 2021 году должен провести ещё два поединка: с рэпером Джиганом и с бойцом MMA Владимиром Минеевым. Недавно стало известно, что он также планирует провести бой с Вячеславом Дациком, с которым конфликтовал через социальные сети.