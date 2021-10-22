Стерлинг: в UFC Яну оказали привилегию. А я никогда их не получал

Американский боец UFC Алджэмейн Стерлинг заявил, что его соотечественник Шон О'Мэлли и россиянин Пётр Ян пользуются привилегиями в промоушене Даны Уайта.



«Яну оказали привилегию. Ему дали титульный бой, где он будет сражаться с парнем, который проигрывает в дивизионе. Это очевидно. То же самое с О'Мэлли. Он получает эти бои, которые специально созданы для того, чтобы он выглядел как суперзвезда. А я никогда не получал таких привилегий, когда начинал. Меня сразу бросили в огонь», — приводит слова Стерлинга Sportskeeda со ссылкой на The Residency Podcast.

Напомним, 30 октября у Стерлинга должен был состояться реванш с Яном. Однако поединок был отменён из-за проблем со здоровьем у американца. Ян на том же будет сражаться с другим представителем США, Кори Сэндхагеном.