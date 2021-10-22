Хабиб Нурмагомедов будет секундантом на турнире Bellator 269 в Москве

Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов будет секундантом Гаджи Рабаданова на турнире Bellator 269, который завтра, 23 октября, состоится в Москве. Об этом сообщает ТАСС.



Рабаданов сразится с Александром Белых.



В углу двоюродного брата Хабиба, Усмана Нурмагомедова, который также примет участие в соревнованиях, будут Шамиль Завуров и Хавьер Мендес. Усману будет противостоять Патрик Пиетила из Финляднии.



В главном бою Bellator 269 сразятся известный российский боец Фёдор Емельяненко и американец Тимоти Джонсон.



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«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя, который может стать последним в карьере Емельяненко.