Хабиб Нурмагомедов будет секундантом на турнире Bellator 269 в Москве
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Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов будет секундантом Гаджи Рабаданова на турнире Bellator 269, который завтра, 23 октября, состоится в Москве. Об этом сообщает ТАСС.
Рабаданов сразится с Александром Белых.
В углу двоюродного брата Хабиба, Усмана Нурмагомедова, который также примет участие в соревнованиях, будут Шамиль Завуров и Хавьер Мендес. Усману будет противостоять Патрик Пиетила из Финляднии.
В главном бою Bellator 269 сразятся известный российский боец Фёдор Емельяненко и американец Тимоти Джонсон.
Смотри бой Фёдора Емельяненко и Тимоти Джонсона, а также другие поединки Bellator 269 эксклюзивно в Okko.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя, который может стать последним в карьере Емельяненко.
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