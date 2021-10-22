Авсарагова объяснила, из-за чего Ф. Емельяненко может проиграть Джонсону на Bellator 269

Боец Bellator Диана Авсарагова поделилась мыслями о предстоящем поединке Фёдора Емельяненко и Тимоти Джонсона. Российский и американский спортсмены подерутся 23 октября в Москве на турнире Bellator 269. По мнению Дианы, Фёдор может проиграть, если он не закончит бой быстро.



«Фёдор Емельяненко несколько раз дрался в России и никогда не проигрывал на Родине. Думаю, что это важный момент. Дома и стены помогают. Я несколько раз видела Фёдора за эти дни. Он спокоен и заряжен.



Тимоти Джонсон ощутимо крупнее, он желает закрыть своё поражение от Валентина Молдавского. Вообще, это его шанс «выстрелить», начать карьеру на новом уровне. У него есть шанс, а такой момент бывает не часто, его надо использовать. Ему надо перебороть себя, своё волнение и работать максимально хладнокровно. Самая главная опасность поджидает его на первых минутах: если он «выживает» в этот отрезок, то может дальше надеяться на успех. Борьба – ему нужно бороться. Он может повалить Фёдора и работать в партере.



Фёдор спокойно подходит к боям, так кажется, а это важный момент. Не думаю, что он будет пытаться бороться — в своих последних поединках он работает в стойке, максимум «контрит». Я вижу, что с его стороны будет максимальный натиск на первых минутах, Тимоти придётся пережить настоящую проверку на прочность. Фёдор опасен на всех стадиях поединка, но если он не закончит бой быстро, то может столкнуться с проблемами и проиграть», — приводит слова Авсараговой «Советский спорт».

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