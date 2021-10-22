Шлеменко: чем плохо, что Фёдор Емельянеко победит соперника, который младше его на 9 лет

Известный боец ММА Александр Шлеменко поделился мнением о фаворите предстоящего боя между легендарным российским бойцом Фёдор Емельяненко и представителем США Тимоти Джонсоном. Соперники сразятся завтра, 23 октября, на турнире Bellator 269.

«Мотивирует ли меня пример Фёдора Емельяненко, который выступает в 45 лет? Да. Не только пример Фёдора, но и того же Алексея Олейника, Александра Поветкина. Что плохого в том, что Фёдор выиграет и победит соперника, который младше его на 9 лет. Выйдет и будет сильнее, будет быстрее, будет лучше дышать. Я спрошу любого: хорошо, не хотите не деритесь, но что вы выберете для себя, чтобы вы в 45 лет могли разбирать молодых, передышивать их… даже по фигуре Фёдор поинтереснее выглядит, чем Тимоти Джонсон. Я бы для себя такой выбор сделал.



Джонсон — фаворит по ставкам? Так тогда надо деньги ставить на Фёдора. Пойду сейчас ставить деньги на Фёдора.

Тимоти Джонсон — это нестабильный боец. Он может как хорошо выступить, так и ужасно выступить. Тут все зависит от подготовки Фёдора, но, судя по загару и по фигуре, у него подготовка прошла отлично. Для меня фаворит — Фёдор. Если посмотреть бой с Молдавским, меня там Тимоти Джонсон не очень впечатлил», — приводит слова Шлеменко «Матч ТВ».

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