Названа дата боя Александра Емельяненко с Джеффом Монсоном на голых кулаках

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост в своём «инстаграме», где назвал дату поединка с Джеффом Монсоном на голых кулаках. Поединок состоится в рамках промоушена Hardcore Fighting, о чём ранее сообщал его основатель Анатолий Сульянов.
«10 декабря. Россия против США. Емельяненко против Монсона», — написал Емельяненко.
Фотографию можно посмотреть на странице Александра Емельяненко в «Инстаграме».
В последнем бою 40-летний Александр победил блогера Артёма Тарасова единогласным решением судей. В общей сложности на счету Емельяненко 29 побед, восемь поражений и одна ничья. Александр в 2021 году должен провести ещё два поединка: с рэпером Джиганом и с бойцом MMA Владимиром Минеевым. Не так давно стало известно, что он также планирует провести бой с Вячеславом Дациком, с которым конфликтовал через социальные сети.
50-летний Монсон последний официальный поединок провёл в 2016 году, победив Алекса Кардо.
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