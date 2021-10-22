Усик: Фьюри утверждает, что он король королей, но так думает только он

Украинский боксёр, чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBF и IBO Александр Усик поделился мнением о чемпионе мира по версии WBC Тайсоном Фьюри.
«Конечно, я считаю бой с Тайсоном Фьюри грандиозным. Я считаю его очень хорошим боксёром, отличным спортсменом. У него хорошо подвешен язык. Тайсон утверждает, что он король королей, но так думает только он.
Перед моим боем с Джошуа все говорили, что у меня нет ни единого шанса победить. Я слышал подобное на протяжении всей моей жизни, но я более чем способен победить Фьюри. Я не говорю, что могу побить любого боксёра в мирре. Я просто хожу в спортзал и выполняю свою работу, тренируюсь, вкладываю много сил в процесс подготовки. Я не говорю, что я — король Вселенной. Я просто делаю то, что должен. Концентрируюсь, сосредотачиваюсь и получаю результат», — приводит слова Александра Усика The Sun.
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