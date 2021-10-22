Взвешивание UFC Вегас 41: Коста перевесил Веттори, их бой пройдёт в полутяжёлом весе

В ночь на воскресенье, 24 октября, в Лас-Вегасе (США) на стадионе UFC APEX пройдёт турнир UFC Вегас 41, главным событием которого станет противостояние между Паулой Костой и Марвином Веттори. В преддверии турнира бойцы прошли процедуру взвешивания, по итогам которой все спортсмены уложились в вес.



Как и сообщалось ранее, главный бой пройдёт в полутяжёлом весе, а не в среднем, как планировалось изначально.



UFC Вегас 41. Взвешивание



Основной кард



Пауло Коста (204,5) – Марвин Веттори (204)

Грант Доусон (156) — Рик Гленн (155)

Джессика Роуз-Кларк (135,5) — Джозелин Эдвардс (134,5)

Алекс Касерес (146) — Сеунгву Чой (145,5)

Франсиско Триналдо (169,5) — Дуайт Грант (170)

Николае Негумереану (204,5) — Исаак Виллануева (205).



Предварительный кард



Юн Ёнг Парк (185,5) — Грегор Ррдригес (185,5)

Мэйсон Джонс (156) — Дэвис Родригес (153,5)

Табата Риччи (115) — Мария Оливейра (115)

Джейми Пиккетт (184,5) — Лауреано Старополи (185,5)

Кама Ворси (155) — Джай Герберт (155)

Джеффри Молина (125) — Дэниел Ласерда (125)

Ливия Соуза (115) — Ранда Маркос (115)

Джонатан Мартинез (135) — Звиад Лазишвили (135).