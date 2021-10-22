Итальянский боец UFC Марвин Веттори объяснил, почему его поединок с Пауло Костой пройдёт в полутяжёлом весе, а не в среднем или промежуточном.



«Думаю, стоит объяснить, что происходит с этим боем. Я готовился сделать вес для средней категории. После этого я узнал, что у Косты большой перевес. Изначально мы сошлись на промежуточном весе в 195 фунтов, затем — на 198-ми, но контракт подписали на бой в 195 фунтах. После этого Коста сказал, что он не сможет сбросить столько веса. Именно по этой причине наш бой пройдёт в полутяжёлом весе», — приводит слова Веттори MMAJunkie.



Напомним, бой Веттори и Косты станет главным событием турнира UFC Вегас 41, который состоится в ночь на 24 октября мск в Лас-Вегасе (США).