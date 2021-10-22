Тренер Макгрегора: Фёдор Емельяненко – величайший боец всех времён

Джон Кавана, тренер экс-чемпиона UFC Конора Макгрегора, поделился мнением о российском бойце ММА Фёдоре Емельяненко.



«Я буду секундировать Брайана Мура, он дерётся с бойцом из команды Фёдора, и это для меня большая честь. Федор всегда был моим любимым бойцом. Я несколько раз видел вживую его бои, и это было замечательно. Я счастлив находиться здесь, в России, и то, что мой боец дерется с бойцом Фёдора – это просто воплощение мечты.



Фёдор – величайший боец всех времён. Фёдор — представитель старой школы ММА. Я начал интересоваться этим видом спорта после просмотра боев Фёдора в PRIDE, в те годы я пристально следил за его карьерой. Мне нравились его техника и приёмы, которые я пытался повторить в зале. Это всё очень помогло мне и остальным в нашем зале, включая Конора Макгрегора. Федор оказал большое влияние на мою карьеру», — сказал Джон Кавана в интервью YouTube-каналу «Ушатайка».

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