Конор Макгрегор заявил, что стал на 50 процентов сильнее

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор рассказал о плюсах того, что в последнее время он не мог много двигаться из-за перелома ноги, полученного в поединке с Дастином Порье.



«У всего есть свои плюсы и минусы. Я не мог двигаться последние три месяца, поэтому я принёс тяжёлые веса и работал с ними. Постоянно. Играйте теми картами, что вам выдали. Моя сила выросла более чем на 50 процентов», — написал Конор Макгрегор в своём «твиттере».



В настоящее время Конор Макгрегор продолжает восстановление после перелома ноги, который он получил на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. Соперником Конора был бывший временный чемпион лиги в лёгкой весовой категории, американец Дастин Порье. Он одержал победу ещё в первом раунде.



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