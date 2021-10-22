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Днепровские депутаты просят приставить Александра Усика к государственной награде

Днепровские депутаты просят приставить Александра Усика к государственной награде
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Большинство народных депутатов из Днепра и Днепропетровской области поддержали награждение украинского боксёра Александра Усика государственной наградой, сообщает портал «Новости Днепра».

Депутаты обратились с таким предложением к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Предложение поддержало 233 депутата.

Последний бой Усик провёл с представителем Великобритании Энтони Джошуа. Поединок продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи отдали победу украинскому боксёру — 116-112, 117-114, 115-113. Александр за счёт этого успеха завоевал титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе.

Ранее Усик поделился мнением о чемпионе мира по версии WBC Тайсоном Фьюри. Александр отметил, что считает британца хорошим боксёром.

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