Днепровские депутаты просят приставить Александра Усика к государственной награде

Большинство народных депутатов из Днепра и Днепропетровской области поддержали награждение украинского боксёра Александра Усика государственной наградой, сообщает портал «Новости Днепра».



Депутаты обратились с таким предложением к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Предложение поддержало 233 депутата.



Последний бой Усик провёл с представителем Великобритании Энтони Джошуа. Поединок продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи отдали победу украинскому боксёру — 116-112, 117-114, 115-113. Александр за счёт этого успеха завоевал титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе.



Ранее Усик поделился мнением о чемпионе мира по версии WBC Тайсоном Фьюри. Александр отметил, что считает британца хорошим боксёром.