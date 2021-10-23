«Отымею этих клоунов, когда вернусь». Макгрегор заговорил о возвращении в октагон

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор выступил со смелым заявлением во время сессии общения с фанатами в «Твиттере». Ирландский спортсмен пообещал с помпой вернуться в UFC после того, как он закончит овсстанавливаться епосле травмы ноги.



«Этот человек никогда не занимался проефссионально боевыми искусствами. Посмотрите, насколько он большой. Боксировать? Может быть, в будущем. Но ему никогда не дадут дстаточно большую клетку. Точно нет», — написал один из фанатов, ретвитнув фото Макгрегора.



«Единственное, что я прочитал, было „Посмотри, какой он большой“. Мужик! Я отымею этих клоунов, когда вернусь», — ответил Конор Макгрегор в своём «твиттере».



В настоящее время Конор Макгрегор продолжает восстановление после перелома ноги, который он получил на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. Соперником Конора был бывший временный чемпион лиги в лёгкой весовой категории, американец Дастин Порье. Он одержал победу ещё в первом раунде.