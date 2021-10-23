Жена Фьюри показала его редкое фото

Пэрис Фьюри, жена чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсона Фьюри, опубликовала в своём «инстаграме» редкую фотографию, на которой она запечатлена с мужем. По словам девушки, на фото ей 16 лет, а Тайсону — 17.
Напомним, Тайсон Фьюри 10 октября одержал победу над боксёром из США, бывшим чемпионом мира по версии WBC в тяжёлом весе Деонтеем Уайлдером. Поединок завершился в 11-м раунде.
На счету Тайсона Фьюри 32 поединка, в которых одержана 31 победа, из которых 22 нокаутом, один бой был завершён вничью. У Деонтея Уайлдера 45 боёв в профессиональной карьере, 41 из которых завершился победами нокаутом, один вничью и два поражением — оба в бою с Фьюри.
В первом поединке Фьюри — Уайлдер, который состоялся в декабре 2018 года, судьи зафиксировали ничью. Во втором бою, прошедшем в феврале 2020 года, британский боксёр нокаутировал американца и отобрал у того чемпионский пояс WBC.
- 23 октября 2021
-
00:54
-
00:35
- 22 октября 2021
-
23:35
-
23:12
-
22:19
-
21:32
-
21:00
-
20:05
-
19:44
-
18:06
-
17:17
-
17:05
-
16:23
-
15:55
-
15:35
-
14:36
-
14:26
-
14:02
-
13:49
-
13:12
-
12:47
-
11:42
-
11:32
-
10:23
-
10:03
-
09:00
-
07:31
-
00:49
- 21 октября 2021
-
23:13
-
22:24
-
21:26
-
20:01
-
19:58
-
19:21
-
18:40