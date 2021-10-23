Жена Фьюри показала его редкое фото

Пэрис Фьюри, жена чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсона Фьюри, опубликовала в своём «инстаграме» редкую фотографию, на которой она запечатлена с мужем. По словам девушки, на фото ей 16 лет, а Тайсону — 17.

Напомним, Тайсон Фьюри 10 октября одержал победу над боксёром из США, бывшим чемпионом мира по версии WBC в тяжёлом весе Деонтеем Уайлдером. Поединок завершился в 11-м раунде.



На счету Тайсона Фьюри 32 поединка, в которых одержана 31 победа, из которых 22 нокаутом, один бой был завершён вничью. У Деонтея Уайлдера 45 боёв в профессиональной карьере, 41 из которых завершился победами нокаутом, один вничью и два поражением — оба в бою с Фьюри.



В первом поединке Фьюри — Уайлдер, который состоялся в декабре 2018 года, судьи зафиксировали ничью. Во втором бою, прошедшем в феврале 2020 года, британский боксёр нокаутировал американца и отобрал у того чемпионский пояс WBC.