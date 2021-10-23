Хукер: Махачев не Супермен, я уверен

Новозеландский боец UFC Дэн Хукер высказался о россиянине Исламе Махачеве незадолго до их боя.

«Если они просто делают это, чтобы сформировать в нем какое-то мышление, что он несокрушимый… Я не куплюсь на это. Он надевает штаны так же, как я надеваю штаны по утрам. Он не Супермен. Я уверен», — приводит слова Хукера MMA Mania.

Бой Махачева и Хукера состоится 30 октября на турнире UFC 267.

Изначально Махачев должен был провести бой с бывшим чемпионом UFC в лёгком весе Рафаэлем дос Аньосом на турнире UFC 267. Однако бразилец получил травму, из-за которой не сможет принять участия в турнире.

В последнем поединке Ислам одолел представителя Бразилии Тиаго Мойзеса. Бой был остановлен после того, как россиянин успешно провёл болевой приём, заставив оппонента сдаться.