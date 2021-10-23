Фергюсон обвинил Макгрегора в приёме гормонов. Конор ярко ответил Тони

37-летний американский боец UFC Тони Фергюсон, похоже, не считает увеличение массы Конора Макгрегора законным или естественным. Он обвинил ирландца в использовании гормона роста и сказал, что это результат его слабого психического и физического состояния

«Единственное, что я прочитал, было «Посмотри, какой он большой». Мужик! Я отымею этих клоунов, когда вернусь», — гласил пост Макгрегора в «Твиттере».

На что Фергюсон ответил: «Приём гормона роста сделал своё дело с твоим телосложением. Ты психически слаб, как и твоя хрупкая-хрупкая нога. Малыш, это заставит тебя сломаться. Продолжай качать свою грудь. Ты лгун. Бог наказывал тебя уже не раз. Тебе нравится нападать на обычных людей и диджеев?»

«Боже, благослови тебя господь, малыш. Твоя умственная отсталость – это печальный случай. Я собираюсь поделиться видео твоей испуганной жены, которое мне прислали, где вы кричите и плачете, когда громите свой дом. Какой же ты скучный ублюдок. Без мозгов. Пустая голова. Полоса неудач. Жена в страхе присылает нам видео.

Мы с тобой однажды ещё встретимся, приятель, и я закончу твою жизнь. Я уже выиграл все пояса и деньги в этой игре. Просто хочу убить одну из ваших крыс там, теперь это единственное, что мне осталось сделать. И смотри, как я это делаю», — гласят публикации Макгрегора в «Твиттере», на которые ссылается MMAJunkie.