«Переключусь на бокс. Это уж точно». Нганну — о нежелании подписывать с UFC новый контракт

Чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну высказался о продлении контракта с американским промоушеном. Нганну объяснил, почему пока этого не делает.
«Я не подписал новый контракт. Я действительно не хочу подписывать новую сделку на определённых условиях, потому что так я не чувствую себя защищённым. За последние два года я дважды дрался, а потом мне пришлось занимать деньги. Но никого это не волнует. Сейчас у меня нет никаких гарантий. Исходя из имеющегося опыта я понимаю, что должен получить что-то лучшее.
А ведь это неправильно, когда приходиться занимать деньги на тренировочный лагерь. В какой-то момент я могу заняться всеми этими боксёрскими денежными делами. Я переключусь на бокс. Это уж точно.
В общем я хочу, я хочу контракт с возможной датой его расторжения. Конечно, я расстраиваюсь из-за всего происходящего. Но, честно говоря, я хотел бы остаться в UFC», — приводит слова Нгунну Bloody Elbow со ссылкой на The MMA Hour.
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