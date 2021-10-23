«Это особенное послание». Фьюри обратился к Уайлдеру

33-летний непобеждённый британский боксёр Тайсон Фьюри поздравил американца Деонтея Уайлдера с днём рождения. Соответствующее видео Фьюри разместил в своём «твиттере». Вчера, 22 октября, Уайлдеру исполнилось 36 лет.
«Привет, это Тайсон Фьюри, он же Цыганский король. Это особенное послание с днём рождения моему старому приятелю Деонтею Бронзовому бомбардировщику Уайлдеру. Великолепного тебе дня и спасибо за отличные поединки, которые у нас были. Всего наилучшего от твоего старого приятеля, Цыганского короля», — сказал Фьюри.
В ночь на 10 октября 2021 года Фьюри и Уайлдер провели бой за звание чемпиона мира по версии WBC. Поединок завершился в 11-м раунде нокаутом в исполнении Тайсона Фьюри. Уже в третьем раунде Деондей Уайлдер побывал в нокдауне, а в четвёртом, сенсационно, дважды и сам Тайсон Фьюри. В дальнейшем поединок шёл на встречных курсах, с нарастающим преимуществом британца к концу поединка, который закономерно завершился его победой.
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