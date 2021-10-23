Гига Чикадзе подписал новый контракт с UFC
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Грузинский боец UFC Гига Чикадзе подписал новый контракт с промоушеном. Об этом он рассказал в своём «твиттере», поблагодарив матч-мейкера UFC Шона Шелби, президента лиги Дану Уайта и менеджера Али Абдель-Азиза.
В последнем поединке Чикадзе одержал победу в бою с представителем Бразилии Эдсоном Барбозой. Их поединок прошёл в ночь на 29 августа в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на турнире UFC Vegas 35 и стал главным событием вечера. Бой завершился в третьем раунде после того, как рефери засчитал Барбозе технический нокаут. Для Чикадзе это 14-я победа в карьере и 7-я в UFC при двух поражениях.
Ранее Чикадзе в очередной раз высказался о желании провести бой с экс-чемпионом UFC в полулёгком весе Максом Холлоуэем.
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