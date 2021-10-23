Диаз отреагировал на угрозу Макгрегора в адрес Фергюсона

Американский боец UFC Нейт Диаз отреагировал на словесную перепалку, которую устроили между собой экс-чемпион промоушена в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор и американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон.
Фергюсон обвинил Макгрегора в приёме гормонов, а тот заявил, что намерен однажды с ним ещё раз встретиться и «закончить» его жизнь.
«Ты даже не можешь драться с тупицей», — написал Диаз в своём «твиттере».
В июне 2021 года Диаз проиграл Леону Эдвардсу единогласным решением судей и с тех пор не проводил ни одного поединка. Нейт впоследствии рассказал, что вернётся в октагон в декабре 2021 года.
Ранее сообщалось, что Конору предъявлено официальное обвинение после избиения известного итальянского диджея и певца Франческо Факкинетти.
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