Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Диаз отреагировал на угрозу Макгрегора в адрес Фергюсона

Диаз отреагировал на угрозу Макгрегора в адрес Фергюсона
Комментарии

Американский боец UFC Нейт Диаз отреагировал на словесную перепалку, которую устроили между собой экс-чемпион промоушена в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор и американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон.

Фергюсон обвинил Макгрегора в приёме гормонов, а тот заявил, что намерен однажды с ним ещё раз встретиться и «закончить» его жизнь.

«Ты даже не можешь драться с тупицей», — написал Диаз в своём «твиттере».

В июне 2021 года Диаз проиграл Леону Эдвардсу единогласным решением судей и с тех пор не проводил ни одного поединка. Нейт впоследствии рассказал, что вернётся в октагон в декабре 2021 года.

Ранее сообщалось, что Конору предъявлено официальное обвинение после избиения известного итальянского диджея и певца Франческо Факкинетти.

Новость по теме
Фергюсон обвинил Макгрегора в приёме гормонов. Конор ярко ответил Тони
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021