Диаз отреагировал на угрозу Макгрегора в адрес Фергюсона

Американский боец UFC Нейт Диаз отреагировал на словесную перепалку, которую устроили между собой экс-чемпион промоушена в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор и американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон.



Фергюсон обвинил Макгрегора в приёме гормонов, а тот заявил, что намерен однажды с ним ещё раз встретиться и «закончить» его жизнь.



«Ты даже не можешь драться с тупицей», — написал Диаз в своём «твиттере».



В июне 2021 года Диаз проиграл Леону Эдвардсу единогласным решением судей и с тех пор не проводил ни одного поединка. Нейт впоследствии рассказал, что вернётся в октагон в декабре 2021 года.

Ранее сообщалось, что Конору предъявлено официальное обвинение после избиения известного итальянского диджея и певца Франческо Факкинетти.