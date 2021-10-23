Немков поддержал Ф. Емельяненко перед боем с Джонсоном

Чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков в «сториз» своего «инстаграма» разместил пост, посвящённый предстоящему поединку знаменитого российского бойца Фёдора Емельяненко с американцем Тимоти Джонсоном. Сегодня, 23 октября, соперники сразятся на турнире Bellator 269.



«С богом», — написал Немков.

Фёдор Емельяненко не появлялся в октагоне с декабря 2019 года. Тогда он нокаутировал экс-бойца UFC Куинтона Джексона. Та схватка прошла в Японии. В 2020 году Емельяненко не удалось выступить. Сначала этому помешали жёсткие ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса. А позже боец и сам заразился COVID-19.



Всего в смешанных единоборствах Фёдор провёл 46 поединков. В них он одержал 39 побед, шесть раз россиянин проигрывал, ещё одна схватка была признана несостоявшейся.

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