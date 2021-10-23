Джонсон раскритиковал Косту, который не может сделать вес для поединка с Веттори

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе Энтони Джонсон выступил с критикой в адрес бразильского бойца UFC Пауло Косты. Поводом для неё послужила невозможность Косты уложиться в нужный вес к поединку с итальянцем Марвином Веттори. Бой должен возглавить турнир UFC Fight Night 196 в эти выходные в Лас-Вегасе.



«За время карьеры в UFC я три раза проваливал взвешивания. Но при этом всегда старался сделать вес, не жаловался, не придумывал оправданий и не пытался перенести бой в другую категорию.



Коста хочет славы, не прилагая для этого совершенно никаких усилий. Упрекайте меня сколько хотите, но даже я никогда не придумывал оправданий в похожих случаях», — приводит слова Джонсона MMAJunkie.

Новость по теме Коста не сможет сделать вес для поединка с Веттори, итальянец готов пойти на уступки