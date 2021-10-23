Шлеменко провёл переговоры с президентом Bellator Кокером

Известный боец ММА Александр Шлеменко разместил новое фото в своём «инстаграме» и рассказал о проведённых переговорах с президентом Bellator Скоттом Кокером. На снимке Шлеменко запечатлён с самим Кокером и соотечественником Андреем Корешковым.



«Провели неплохие переговоры со Скоттом Кокером», — написал Шлеменко.

Фото можно посмотреть на странице Александра Шлеменко в «Инстаграме».

Аналогичное фото у себя в «инстаграме» разместил и Корешков, добавив к нему следующий текст:

«Скоро будут хорошие новости!»



Последний поединок Шлеменко провёл с Артуром Гусейновым. Бойцы встречались в Красной Поляне на турнире по смешанным единоборствам Eagle FC 42. Победу единогласным судейским решением одержал Александр.