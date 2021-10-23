Прямой эфир боя Емельяненко — Джонсон начнётся примерно в 23:30 мск
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23 октября 2021 года на стадионе «ВТБ-Арена» в Москве пройдёт турнир Bellator 269, где главным станет поединок россиянина Фёдора Емельяненко и американца Тимоти Джонсона. Любопытно, что это будет первый бойцовский вечер Bellator на территории России.
Турнир начнётся 23 октября в 19:00 по московскому времени. Старт мейнкарда запланирован на 22:00. Онлайн-трансляция боя Фёдора Емельяненко и Тимоти Джонсона начнётся примерно в 23:30 мск. Отметим, старт турнира может быть сдвинут на более поздний срок, если начнут отменяться бои предварительного карда.
Прямую онлайн-трансляцию всего турнира будет вести онлайн-платформа Okko.
Смотри бой Фёдора Емельяненко и Тимоти Джонсона, а также другие поединки Bellator 269 эксклюзивно в Okko.
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