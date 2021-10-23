Ногейра: Фёдор Емельяненко — великий кумир для всего мира

Бразильский боец Антониу Рожериу Ногейра поделился мнением о российском бойце ММА Фёдоре Емельяненко.



«Фёдор — великий кумир для всего мира, для меня он – величайший тяжеловес в истории. Он был непобеждённым на протяжении многих лет, всегда был очень быстр и выходил в клетку с хорошей стратегией. Сейчас ему уже 45 лет, это не тот возраст, когда бойцы выступают в лучшей форме, но я всегда болею за него. Для меня он был соперником, но он — идол для всего мира. Любой, кто следил за выступлениями Фёдора в PRIDE, знает, что он был великим чемпионом. Я безмерно уважаю его», — цитирует Ногейру MMAFighting.



Емельяненко на турнире Bellator 269 в Москве встретится с американцем Тимоти Джонсоном.



Фёдор не появлялся в октагоне с декабря 2019 года. Тогда он нокаутировал экс-бойца UFC Куинтона Джексона. Та схватка прошла в Японии. В 2020 году Емельяненко не удалось выступить. Сначала этому помешали жёсткие ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса. А позже боец и сам заразился COVID-19.



Всего в смешанных единоборствах Емельяненко провёл 46 поединков. В них он одержал 39 побед, шесть раз Фёдор проигрывал, ещё одна схватка была признана несостоявшейся.

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