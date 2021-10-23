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Магомед Исмаилов дал прогноз на бой Фёдор Емельяненко — Тимоти Джонсон

Магомед Исмаилов дал прогноз на бой Фёдор Емельяненко — Тимоти Джонсон
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Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов поделился ожиданиями от поединка Фёдора Емельяненко и американца Тимоти Джонсона. Соперники встретятся 23 октября на турнире Bellator 269. Спортивное шоу пройдёт в Москве.

«Сегодня победит Емельяненко, он сильнее Джонсона», — приводит слова Магомедоа Исмаилова «Спорт-Экспресс».

Фёдор не появлялся в октагоне с декабря 2019 года. Тогда он нокаутировал экс-бойца UFC Куинтона Джексона. Та схватка прошла в Японии. В 2020 году Емельяненко не удалось выступить. Сначала этому помешали жёсткие ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса. А позже боец и сам заразился COVID-19.

Всего в смешанных единоборствах Емельяненко провёл 46 поединков. В них он одержал 39 побед, шесть раз Фёдор проигрывал, ещё одна схватка была признана несостоявшейся.

Смотри бой Фёдора Емельяненко и Тимоти Джонсона, а также другие поединки Bellator 269 эксклюзивно в Okko.

Фёдор Емельяненко — Тимоти Джонсон. Американец на 13 кг тяжелее, за легенду страшно! LIVE! Фёдор Емельяненко — Тимоти Джонсон. Американец на 13 кг тяжелее, за легенду страшно! LIVE!
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