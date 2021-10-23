Источник: Майк Тайсон проведёт бой с Логаном Полом в феврале 2022 года

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Майк Тайсон вернётся на ринг в феврале 2022 года, сообщает в своём «твиттере» Drama Alert.
По информации источника, Тайсон проведёт поединок с видеоблогером Логаном Полом.
В начале октября Тайсон заявил о желании подраться с кем-то из братьев Пол.
В ноябре 2020 года Тайсон провёл выставочный поединок с бывшим абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе Роем Джонсом. Восьмираундовый бой завершился вничью.
На счету 54-летнего Майка 58 боёв в профессиональном боксе, в которых он одержал 50 побед и потерпел шесть поражений. Ещё один поединок признали несостоявшимся.
Логан Пол в последнем поединке встречался с экс-чемпионом мира в пяти дивизионах Флойдом Мейвезером. Выставочный поединок завершился вничью.
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