Источник: Майк Тайсон проведёт бой с Логаном Полом в феврале 2022 года

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Майк Тайсон вернётся на ринг в феврале 2022 года, сообщает в своём «твиттере» Drama Alert.



По информации источника, Тайсон проведёт поединок с видеоблогером Логаном Полом.



В начале октября Тайсон заявил о желании подраться с кем-то из братьев Пол.



В ноябре 2020 года Тайсон провёл выставочный поединок с бывшим абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе Роем Джонсом. Восьмираундовый бой завершился вничью.



На счету 54-летнего Майка 58 боёв в профессиональном боксе, в которых он одержал 50 побед и потерпел шесть поражений. Ещё один поединок признали несостоявшимся.



Логан Пол в последнем поединке встречался с экс-чемпионом мира в пяти дивизионах Флойдом Мейвезером. Выставочный поединок завершился вничью.