Эйден Ли победил Александра Осетрова удушающим приёмом

Российский боец смешанных единоборств Александр Осетров уступил британцу Эйдену Ли. Поединок завершился уже в первом раунде победой британского бойца — спортсмены размеренно начали поединок, на исходе третьей минуты россиянин провёл шикарную атаку, потряс соперника, но не смог тут же его добить. Эйден быстро пришёл в себя и в контратаке попал в голову россиянину, после чего провёл удушающий приём.

Смотрите Bellator, PFL и Brave CF эксклюзивно на «Okko Спорт».

Напомним, в главном поединке турнира встретятся россиянин Фёдор Емельяненко и американец Тимоти Джонсон.

Bellator 269

Основной кард:



Фёдор Емельяненко — Тимоти Джонсон

Виталий Минаков — Саид Соума

Усман Нурмагомедов — Патрик Пиетилла

Анатолий Токов — Шараф Давлатмуродов



Предварительный кард:



Кирилл Сидельников — Раб Труэсдейл

Дарина Маздюк — Катаржина Садура

Ирина Алексеева — Стефани Пейдж

Брайан Мур — Никита Михайлов

Грачик Бозинян — Алексей Шуркевич

Эйден Ли — Александр Осетров — победа ли приёмом в первом раунде.

Смотри бой Фёдора Емельяненко и Тимоти Джонсона, а также другие поединки Bellator 269 эксклюзивно в Okko.