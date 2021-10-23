Эйден Ли победил Александра Осетрова удушающим приёмом

Российский боец смешанных единоборств Александр Осетров уступил британцу Эйдену Ли. Поединок завершился уже в первом раунде победой британского бойца — спортсмены размеренно начали поединок, на исходе третьей минуты россиянин провёл шикарную атаку, потряс соперника, но не смог тут же его добить. Эйден быстро пришёл в себя и в контратаке попал в голову россиянину, после чего провёл удушающий приём.
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Напомним, в главном поединке турнира встретятся россиянин Фёдор Емельяненко и американец Тимоти Джонсон.
Bellator 269
Основной кард:
Фёдор Емельяненко — Тимоти Джонсон
Виталий Минаков — Саид Соума
Усман Нурмагомедов — Патрик Пиетилла
Анатолий Токов — Шараф Давлатмуродов
Предварительный кард:
Кирилл Сидельников — Раб Труэсдейл
Дарина Маздюк — Катаржина Садура
Ирина Алексеева — Стефани Пейдж
Брайан Мур — Никита Михайлов
Грачик Бозинян — Алексей Шуркевич
Эйден Ли — Александр Осетров — победа ли приёмом в первом раунде.
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