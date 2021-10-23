Алексей Шуркевич нокаутировал Грачика Бозиняна на Bellator 269 в Москве

Российский боец смешанных единоборств Алексей Шуркевич одержал победу над соотечественником Грачиком Бозиняном на турнире Bellator 269 в Москве. Поединок завершился уже в первом раунде — в середине пятиминутки Шуркевич провёл эффектную атаку и завершил поединок в свою пользу.

Смотрите Bellator, PFL и Brave CF эксклюзивно на «Okko Спорт».

Напомним, в главном поединке турнира встретятся россиянин Фёдор Емельяненко и американец Тимоти Джонсон.

Bellator 269

Основной кард:



Фёдор Емельяненко — Тимоти Джонсон

Виталий Минаков — Саид Соума

Усман Нурмагомедов — Патрик Пиетилла

Анатолий Токов — Шараф Давлатмуродов



Предварительный кард:



Кирилл Сидельников — Раб Труэсдейл

Дарина Маздюк — Катаржина Садура

Ирина Алексеева — Стефани Пейдж

Брайан Мур — Никита Михайлов

Грачик Бозинян — Алексей Шуркевич — победа Шуркевича нокаутом в первом раунде

Эйден Ли — Александр Осетров — победа ли приёмом в первом раунде.



Смотри бой Фёдора Емельяненко и Тимоти Джонсона, а также другие поединки Bellator 269 эксклюзивно в Okko.