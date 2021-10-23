Ученик Шлеменко: Скотт Кокер, дай мне контракт, я покажу зрелище

Российский боец смешанных единоборств, ученик Алексея Шлеменко Алексей Шуркевич прокомментировал победу над соотечественником Грачиком Бозиняном на турнире Bellator 269 в Москве.
«Добрый вечер, москвичи, кто приехал издалека. Я выполнил работу на 100 процентов и остался спокоен. Я кайфовал от процесса. В 2017 году я приехал в Омск, подошёл на улице к Александру Шлеменко и попросился к нему в школу. И вот теперь я выступаю в таком промоушене. Спасибо Александру Шлеменко. Мечты сбываются!
Амбиции? Сначала подписаться. Контракт был на один поединок. Дайте мне контракт, я покажу зрелище, гарантирую. Есть разные представители школы Шторма. Андрей Корешков вон зажигает. Он в топ-5. Скотт Кокер, дай мне контракт!» — сказал Шуркевич после завершения поединка.
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Напомним, в главном поединке турнира встретятся россиянин Фёдор Емельяненко и американец Тимоти Джонсон.
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