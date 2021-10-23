Никита Михайлов победил Брайана Мура единогласным решением судей на Bellator 269

Российский боец смешанных единоборств Никита Михайлов одержал победу над ирландцем Брайаном Муром на турнире Bellator 269. Поединок продлился все три раунда, по итогам которых все трое судей со счётом 29:28 отдали победу россиянину.

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Напомним, в главном поединке турнира встретятся россиянин Фёдор Емельяненко и американец Тимоти Джонсон.



Bellator 269



Основной кард:



Фёдор Емельяненко — Тимоти Джонсон

Виталий Минаков — Саид Соума

Усман Нурмагомедов — Патрик Пиетилла

Анатолий Токов — Шараф Давлатмуродов



Предварительный кард:



Кирилл Сидельников — Раб Труэсдейл

Дарина Маздюк — Катаржина Садура

Ирина Алексеева — Стефани Пейдж

Брайан Мур — Никита Михайлов — победа Михайлова единогласным решением судей

Грачик Бозинян — Алексей Шуркевич — победа Шуркевича нокаутом в первом раунде

Эйден Ли — Александр Осетров — победа ли приёмом в первом раунде.



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