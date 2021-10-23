Никита Михайлов прокомментировал победу над Брайаном Муром на Bellator 269

Российский боец смешанных единоборств Никита Михайлов прокомментировал победу над ирландцем Брайаном Муром на турнире Bellator 269 в Москве.



«Сделаю „фу-х“. Слава богу всё прошло. Это мой дебют в Bellator. Рад, что выиграл. Хочу сказать большое спасибо моей команде Fedor Team. Сейчас нет в моём углу Владимира Воронова. Думаю, он был бы сейчас рад. Спасибо моей команде. Вадим Немков сейчас со мной. Спасибо моей жене. Она всё выдержала. И, конечно, удачи. Хочу, чтобы моя команда выиграла, в том числе, наш капитан. Фёдор, с Богом!



Каково выступать в одном карде с Фёдором? Для меня это гордость и ответственность. Но я справился. Я очень горжусь, что выступаю за эту команду», — сказал Михайлов после завершения поединка.

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Напомним, в главном поединке турнира встретятся россиянин Фёдор Емельяненко и американец Тимоти Джонсон.

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