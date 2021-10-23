Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Никита Михайлов прокомментировал победу над Брайаном Муром на Bellator 269

Никита Михайлов прокомментировал победу над Брайаном Муром на Bellator 269
Комментарии

Российский боец смешанных единоборств Никита Михайлов прокомментировал победу над ирландцем Брайаном Муром на турнире Bellator 269 в Москве.

«Сделаю „фу-х“. Слава богу всё прошло. Это мой дебют в Bellator. Рад, что выиграл. Хочу сказать большое спасибо моей команде Fedor Team. Сейчас нет в моём углу Владимира Воронова. Думаю, он был бы сейчас рад. Спасибо моей команде. Вадим Немков сейчас со мной. Спасибо моей жене. Она всё выдержала. И, конечно, удачи. Хочу, чтобы моя команда выиграла, в том числе, наш капитан. Фёдор, с Богом!

Каково выступать в одном карде с Фёдором? Для меня это гордость и ответственность. Но я справился. Я очень горжусь, что выступаю за эту команду», — сказал Михайлов после завершения поединка.

Смотрите Bellator, PFL и Brave CF эксклюзивно на Okko Спорт.

Напомним, в главном поединке турнира встретятся россиянин Фёдор Емельяненко и американец Тимоти Джонсон.

Смотри бой Фёдора Емельяненко и Тимоти Джонсона, а также другие поединки Bellator 269 эксклюзивно в Okko.

Фёдор Емельяненко — Тимоти Джонсон. Американец на 13 кг тяжелее, за легенду страшно! LIVE! Фёдор Емельяненко — Тимоти Джонсон. Американец на 13 кг тяжелее, за легенду страшно! LIVE!
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021