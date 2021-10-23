Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Кирилл Сидельников нокаутировал Рэба Трусдэйла на турнире Bellator 269 в Москве

Кирилл Сидельников нокаутировал Рэба Трусдэйла на турнире Bellator 269 в Москве
Комментарии

Российский боец смешанных единоборств Кирилл Сидельников одержал победу над шотландским бойцом Рэбом Трусдэйлом на турнире Bellator 269. Поединок завершился победой Сидельникова нокаутом уже в первом раунде.

Смотрите Bellator, PFL и Brave CF эксклюзивно на «Okko Спорт».

Напомним, в главном поединке турнира встретятся россиянин Фёдор Емельяненко и американец Тимоти Джонсон.

Bellator 269

Основной кард:

Фёдор Емельяненко — Тимоти Джонсон
Виталий Минаков — Саид Соума
Усман Нурмагомедов — Патрик Пиетилла
Анатолий Токов — Шараф Давлатмуродов

Предварительный кард:

Кирилл Сидельников — Рэб Трусдэйл — победа Сидельникова техническим нокаутом в первом раунде
Дарина Маздюк — Катаржина Садура — победа Садуры техническим нокаутом во втором раунде
Ирина Алексеева — Стефани Пейдж — победа Алекссеевой единогласным решением судей
Брайан Мур — Никита Михайлов — победа Михайлова единогласным решением судей
Грачик Бозинян — Алексей Шуркевич — победа Шуркевича нокаутом в первом раунде
Эйден Ли — Александр Осетров — победа ли приёмом в первом раунде.

Смотри бой Фёдора Емельяненко и Тимоти Джонсона, а также другие поединки Bellator 269 эксклюзивно в Okko.

Фёдор Емельяненко — Тимоти Джонсон. Американец на 13 кг тяжелее, за легенду страшно! LIVE! Фёдор Емельяненко — Тимоти Джонсон. Американец на 13 кг тяжелее, за легенду страшно! LIVE!
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021