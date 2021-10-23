Кирилл Сидельников: выходить под ирландским флагом совсем не комильфо

Российский боец смешанных единоборств Кирилл Сидельников прокомментировал ошибку организаторов турнира Bellator 269. Напомним, Сидельников вышел на поединок с Рэбом Трусдэйлом под флагом Ирландии. При этом организаторы ошиблись и с флагом его соперника — шотландец Трусдэйл вышел под французским флагом.



Обидно и прискорбно. Хорошо, что я не заметил, что выходил под флагом Ирландии. Я все-таки патриот своей страны, я не раз стоял под гимн своей страны. Выходить под ирландским флагом совсем не комильфо", — передаёт слова Кирилла Сидельникова корреспондент «Чемпионата» Денис Дорофеев.



Напомним, в главном поединке турнира встретятся россиянин Фёдор Емельяненко и американец Тимоти Джонсон.



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